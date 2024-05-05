Умер Бернард Хилл, сыгравший во «Властелине колец» и «Титанике»

Номинант на премию «Оскар» Бернард Хилл умер за несколько часов до возвращения на телевидение, пишет The Mirror. Актер известен зрителям по ролям во «Властелине колец» и в «Титанике».

Очень грустно слышать о смерти Бернарда Хилла, создателя самого мощного спектакля 80-х, — отметил один из пользователей X (ранее — Twitter).

Бернард Хилл ушел из жизни в возрасте 79 лет. Актера не стало за несколько часов до премьеры своего нового телешоу на BBC One.

Напомним, Бернард Хилл сыграл капитана Эдварда Смита в оскароносном «Титанике» 1997 года. Зрители видели его и в роли Теодена в культовом «Властелине колец». За свою карьеру Хилл успел сняться в более чем 140 фильмах, сериалах и шоу.

Смерть актера подтвердили 5 мая днем. Агент Лу Коулсон сообщил BBC, что Хилл умер рано утром. Вечером актер должен был вернуться на экран во втором сезоне драмы «Ответчик» с Мартином Фрименом в главной роли.

Пользователи соцсетей начали отдавать дань уважения в связи с кончиной актера.

Ранее «Наше радио» представило список «самых умирающих» актеров Голливуда. В этот перечень вошли Джон Херт, Кристофер Ли, Винсент Прайс, Микки Рурк, Дэнни Трехо, Шарлиз Терон и Оскар Айзек.