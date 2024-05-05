Дженифер Энистон снялась в откровенной фотосессии

Актриса из Голливуда, Дженнифер Энистон, приняла участие в съемке для обложки французской версии журнала ELLE.

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Фотография была опубликована на официальной странице издания в социальной сети.

На снимке звезда сериала «Друзья» предстала в облегающем черном платье от Aisling Camps с глубоким вырезом на спине, который опускается до линии ниже бедер. Можно предположить, что актриса надела наряд на полностью обнаженное тело.

На фотографии знаменитость стоит в профиль, закрывая грудь длинными волосами. Одной рукой она опускает платье, практически полностью обнажая бедро. К слову, Энистон, несмотря на свой зрелый возраст, демонстрирует великолепную физическую форму.

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