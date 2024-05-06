Названы детали смерти 59-летней актрисы, найденной мертвой после репетиции

59-летняя актриса театра, кино и сериалов Симона Постлерова была найдена мертвой в своей пражской квартире вскоре после репетиции нового спектакля. Постлерова должна была сыграть главную роль в постановке "Терезка".

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Репетиция состоялась в субботу. Тело артистки обнаружили около часа дня в воскресенье. Информацию подтвердили для СМИ в ее театре и в основанном и курируемой артисткой фонде.

По сообщениям чешских изданий, вызванные на место инцидента медики и полицейские констатировали смерть Постлеровой в результате несчастного случая. Представитель правоохранительных органов Праги при этом подчеркнул, что смерть известной актрисы не носит криминального характера.

В соцсетях - многочисленные соболезнования от коллег.

Фильмография погибшей - более восьми десятков проектов. Постлерова была актрисой труппы Divadla na Vinohrady, одного из ведущих театров чешской столицы, а также одной из самых востребованных в стране артисток дубляжа.