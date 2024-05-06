Кейт Бекинсейл появилась на красной дорожке в оголяющем тело платье

Британская актриса Кейт Бекинсейл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание People.

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50-летняя знаменитость появилась на красной дорожке гала-концерта King's Trust Gala в Нью-Йорке. Для мероприятия звезда «Другого мира» выбрала платье из полупрозрачной органзы, которое оголяло бедро, живот и плечо. При этом объемные воланы, расположенные на талии, подчеркивали ее стройное тело. Также она надела открытые туфли на массивном каблуке и подошве белого цвета.

Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы сияющую розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в хвост, выпустив пряди у лица, и украсили прическу черным атласным бантом. Образ артистки они дополнили длинными серьгами.

Ранее сообщалось, что Кейт Бекинсейл поделилась откровенным фото в соцсетях. На размещенном снимке актриса позировала в комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера и кружевных трусов.