Джонни Депп признался, что чувствует себя отрешенным от мира

Актёр дал редкое интервью. 60-летний Джонни Депп в последнее время стал чаще появляться на светских мероприятиях и общаться с журналистами. Совсем скоро в официальный прокат выходит фильм «Жанна Дюбари», который стал фаворитом прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Депп сыграл в нём роль короля Людовика XV. Актёр признался, что находит в себе много общего с монархом.

По словам Деппа, несмотря на то что в реальной жизни он далёк от трона, ему точно так же приходилось сталкиваться с ощущением оторванности и отстранённости от остального мира.

Я нахожу в этом отклик. Из-за попытки жить своей жизнью между мной и реальным миром выстраиваются толстые стены. Конечно, я не хочу жаловаться на это, но всё же я понимаю, что какая-то часть меня всегда будет отрезана от реальности. Когда ты выходишь на улицу, то чувствуешь себя странным, — поделился актёр.

«Жанна Дюбари» — картина об отношениях короля Людовика с его официальной фавориткой Жанной. Дюбари происходила из рабочего класса, поэтому монарх столкнулся с волной осуждения, когда стал приводить девушку на приёмы и перестал скрывать её от глаз общественности.