Интервью с актрисой Иланой Дылдиной

Премьера нового сезона детективной драмы «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики состоялась в онлайн-кинотеатре KION. Одну из главных ролей в проекте исполнила звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина.

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«Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

— Илана, расскажите о вашей новой роли в сериале.

— Я играю девушку Юлю Кардан, сестру мэра небольшого города, где происходит основное действие сериала.

— «Обоюдное согласие» — это сериал о насилии. И сейчас все чаще в кино поднимаются такие темы, которые раньше были под запретом. Насколько важно раскрывать их и показывать зрителю?

— Я считаю, что про проблемы в семьях и конфликты с насилием очень важно говорить с экранов, потому что в современном обществе не принято обсуждать это. Более того, еще несколько лет назад считалось, что если мужчина поднимает руку на жену, то она в этом сама и виновата. До сих пор в нашем мире пострадавшие от подобных обстоятельств люди чувствуют себя виноватыми. Я считаю, что нужно это показывать, чтобы девушки поняли, что в этом нет их вины, а человек, который ведет себя подобным образом, — ненормальный и отношения стоит прекратить.

— После просмотра такого сериала девушка сможет решиться на какой-то поступок? Например, уйти от партнера.

— Я думаю, наш сериал послужит хорошей мотивацией для пострадавших от насилия. В новых сериях очень детально проработаны персонажи и образы. Зачастую в самых прилежных и идеальных ячейках общества есть свой «скелет в шкафу».

— Вы проходили кастинг на роль или вас утвердили сразу?

— Нет, я пробовалась несколько раз. Помню, как приходила к Валерии Гай Германике на «Мосфильм». Помимо меня, было очень много желающих получить эту роль. Сложность в кастинге заключалась в том, что Валерия, как режиссер, не разрешает существовать какими-то определенными штампами. Зачастую она берет вместо актеров обычных людей, потому что в кадре они более живые.

Нас, артистов, уже давно научили каким-то образам, которые сложно искоренить из своей актерской органики. Поэтому при работе с Германикой, когда заходишь в кадр, надо отбросить все, что ты знал до этого, и начать существовать совершенно по-другому. Как в жизни. Сыграть так — это сложнее всего.

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— Во время съемок в таком морально тяжелом проекте у вас возникали эмоции, с которыми было трудно совладать?

— На самом деле — да. В этом сериале я играю девушку, у которой явно есть проблемы с алкоголем, и в одной из сцен ей становится плохо. У меня был большой монолог, в котором я жаловалась на судьбу. При всей съемочной группе по сценарию меня тошнило, и это было эмоционально сложно для меня. Это был один из самых трудных дней. Я чувствовала себя выжатой, как будто из меня выдавили все эмоции.

— Как вы расслабляетесь после трудного рабочего дня?

— После выступлений, спектаклей и концертов мне помогает горячий душ.

— У Валерии Гай Германики очень нестандартные фильмы. Думали ли вы раньше о том, чтобы сняться в ее проектах?

— Она действительно очень неординарный режиссер и личность. Конечно, мне кажется, все хотят прикоснуться к человеку, который думает по-другому. Я никак не представляла, что она возьмет меня на эту роль.

Но Валерия увидела во мне нечто большее, чем юмористическую актрису. Я и сама поверила в себя после того, как она сказала мне: «Ты сможешь сыграть драматического персонажа». Это очень сложно, когда у актера есть устоявшееся амплуа, которое уже запомнил зритель. Режиссер, который берет на себя ответственность показать тебя с другой стороны, как минимум смелый.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Правда, что над этим шоу работает огромное количество авторов?

— Да, это так. Кроме актеров-авторов, есть и просто привлеченные авторы.

В каждом концерте в Екатеринбурге и Москве у нас новые номера. Как вы понимаете, артисты не в состоянии написать такое огромное количество материала, ведь у нас, помимо этих выступлений, есть гастроли и параллельные проекты. Это физически невозможно.

Над программой шоу работают более 20 авторов. Четыре раза в год мы снимаем программы, далее они отправляются на телеканал. При этом, когда по телевизору показывают пять новых выпусков подряд, — это настоящий праздник для наших поклонников.

— А какое у вас образование? Где вы учились?

— Я училась на факультете артистов музыкального театра в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств. И надо сказать, что мой курс был первый экспериментальный, где готовят артистов, которые могут и петь, и танцевать, и играть.

— «Уральские пельмени» — одна из самых известных юмористических программ. Почему тот юмор, который вы делаете, ценится больше, чем «Камеди Клаб»?

— У проектов разная аудитория. «Камеди» направлен больше на современных людей, которым нравится острый актуальный юмор, а наше шоу — оно вне времени, его можно спокойно смотреть всей семьей. За то, что мы произносим на сцене, родителям не будет стыдно. У нас житейские сюжеты, которые понятны любому человеку в нашей стране.

— Расскажите, как вы попали в шоу «Уральские пельмени»?

— Меня заметил режиссер Андрей Першин. Я тогда приехала из СанктПетербурга на пробы в Москву в проект «Валера-TV». К тому времени была уже утверждена другая актриса, но появилась я и показала образ милой девушки. Першину понравилось, как я танцевала и пела, и он утвердил мою кандидатуру. Позже меня заметил Андрей Рожков, креативный продюсер этого проекта, и пригласил в «Уральские пельмени».

ДОСЬЕ

Илана Дылдина родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек) 7 июля 1988 года. В детстве училась в музыкальной школе игре на фортепиано, а также посещала секцию спортивно-бальных танцев. Окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. В 2012 году была приглашена в шоу «Уральские пельмени». Играет в театре, снимается в кино.