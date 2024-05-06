Умер актер и экс-участник группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров

Скрипач, бывший участник группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров умер в Воронеже на 63-м году жизни. Об этом коллектив сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Музыкант ушел из жизни 5 мая.

© Кадр из сериала

«Скончался Вячеслав Геннадьевич Бухаров. Великолепный скрипач и киноактер, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы. Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным», — сообщила группа.

«Крематорий» пообещал дать в Воронеже концерт в память о музыканте.

Вячеслав Бухаров сотрудничал с коллективом в 1994—2007 годах, играл на скрипке и клавишных, а также выступал как перкуссионист и бэк-вокалист.

Кроме того, Бухаров снимался в кино, на его счету несколько десятков проектов, в том числе фильмы «Классик», «Мама, не горюй!-2», «Елки 1914» и сериалы «Ландыш серебристый-2», «Вышибала», «Мосгаз».