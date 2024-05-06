Крис Пайн рассказал, какой фильм изменил его карьеру

Актёр Крис Пайн посетил подкаст Sunday Sitdown With Willie Geist и рассказал, как съёмки в фильме «Дневники принцессы 2: Королевская помолвка» изменили его карьеру и жизнь.

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По словам Пайна, во время езды на автомобиле ему позвонили агенты и сказали, что за работу в ленте ему заплатят $ 65 тыс. В этот момент он отметил, что почувствовал себя «абсолютно потрясающе».

Я съехал на обочину автострады, и они агенты сказали: «Тебе заплатят $ 65 тыс. долларов». По ощущениям, это было так, будто я заработал $ 50 млн. Абсолютно потрясающе.

Пайн подчеркнул, что на тот момент на его банковском счету был отрицательный счёт в $ 400. Актёр даже думал о том, чтобы попросить деньги у родителей, но гонорар в буквальном смысле спас его.