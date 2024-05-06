Розамунд Пайк получила роль в «Иллюзии обмана 3»

Британская актриса Розамунд Пайк сыграет одну из ключевых ролей в "Иллюзии обмана 3", сообщает Variety со ссылкой на релиз студии.

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Напомним, разговоры о том, что у "Иллюзии обмана" появится третья часть, ходили с осени 2022 года. Тогда же стало известно, что режиссером новой картины станет Рубен Флейшер, снявший "Венома".

За сценарий взялся Сет Грэм Смит, одна из его знаменитых, но крайне неоднозначных работ - "Гордость и предубеждение и зомби".

В "Иллюзии обмана 3" появятся и актеры из первых двух частей: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фриман. К ним присоединятся Джастис Смит, Доминик Сесса и Ариана Гринблатт.

Ожидается, что в картине появится новое поколение иллюзионистов-аферистов, которое грабит почтенную публику во время выступлений.