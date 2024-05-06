Эмили Блант тошнило после поцелуев с некоторыми голливудскими актерами

Звезда «Оппенгеймера» Эмили Блант высказалась о поцелуях с голливудскими актерами. Ее слова приводит издание Daily Mail.

© Газета.Ru

За время работы в кино Эмили Блант не раз целовалась с коллегами, в том числе с Мэттом Деймоном, Киллианом Мерфи и Райаном Гослингом. Однако, по словам знаменитости, у нее не со всеми случалась «химия». Когда ведущий Говард Стерн спросил актрису, тошнило ли ее после поцелуев с кем-то из звезд, она ответила утвердительно.

«Абсолютно. Я бы не сказала, что это было крайне отвратительно, но мне определенно не понравились некоторые из поцелуев», — заявила Эмили Блант.

Знаменитость призналась, что научилась выстраивать «химию» с коллегами. Когда ей нужно с кем-то сблизиться, она пытается найти в человеке что-то привлекательное. Как утверждает Эмили Блант, это может быть смех или вежливость.

В конце марта Эмили Блант стала лицом одной из обложек журнала The Hollywood Reporter. Актриса предстала на обложке в ярко-розовом костюме, который состоял из жакета с вырезами по бокам и объемными плечами и расклешенных брюк. Знаменитость дополнила образ бежевыми босоножками на каблуках, кольцом и массивными серьгами.

Ранее Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве.