Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграют в фильме по сказке «Заколдованный лес»

Издание Deadline сообщило, что Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграют в экранизации детской книги «Заколдованный лес». Артистам достанутся главные роли.

© Кадр из фильма "Дыши ради нас"

Neal Street Productions, Elysian Film Group и Ashland Hill Media Finance будут отвечать за работу над лентой, сценарий для которой напишет лауреат BAFTA Саймон Фарнаби, а режиссёром выступит Бен Грегор.

Основанный на серии романов для детей «Заколдованный лес», полнометражный фильм расскажет о Полли, Тиме и их детях Бет, Джо и Фрэн – современной семье, которая оказалась вынужденной переехать в отдалённую английскую деревню.

Ранее актёры уже работали вместе над лентой 2017 года «Дыши ради нас». В проекте у них получился отличный тандем,