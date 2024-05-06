Роль неуклюжего Джа-Джа Бинкса испортила сыгравшему его актеру карьеру

Сыгравший неуклюжего инопланетянина Джа-Джа Бинкса в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» актер Ахмед Бест заявил, что эта роль испортила ему карьеру. О реакции на своего персонажа он рассказал в беседе с People.

© Газета.Ru

В 1999 году Джа-Джа Бинкс стал первым в истории кино персонажем фильма живого действия, полностью созданным с помощью технологии захвата движений, а Ахмед Бест стал первым актером, сыгравшим такую роль. Однако зрители оказались не готовы к новшеству и раскритиковали персонажа в соцсетях.

Бест называет произошедшее с ним «первым случаем кибербуллинга в истории»: ему поступали даже угрозы жизни. После критики зрителей режиссеры, по его словам, отказывались с ним работать.

Тогда актеру было 26 лет, и ему казалось, что он добился больших успехов.

«И вдруг у тебя из-под ног выдергивают ковер. Моя карьера началась и завершилась. Я не знал, что делать, никто не мог мне помочь, потому что ситуация была уникальной, такого не было, особенно учитывая интернет... Но Джорджа Лукаса трогать было нельзя, никого было нельзя трогать. А меня можно. И все обрушились на меня», — вспоминает он.

Накануне граффити с Бодровым в Петербурге завесили плакатом с персонажем «Звездных войн».

Ранее Люся Чеботина рассказала, что изменила в своей внешности.