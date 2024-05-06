Актер Немец оценил будущее Ефремова в кино

Актер Виктор Немец в одном из недавних интервью оценил возвращение своего коллеги Михаила Ефремова в кинематограф. Он, по его мнению, не только вновь появится на экранах, но и удивит публику игрой на новом уровне.

— Я считаю его великим, большим актером. Он вернется на более высоком уровне! Все мы совершаем ошибки. Я знаю, что он снял документальный фильм, — пояснил Немец.

Актер предположил, что Ефремов будет не только играть в лентах, но и продолжит снимать собственные фильмы. В ходе дискуссии Виктор Немец также оценил актерские данные сына знаменитости — Никиты Ефремова, передает портал «Страсти.Ру».

Михаил Ефремов уже несколько лет находится в колонии: в 2020 году его осудили за смертельную аварию на Смоленской площади. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы.

Если медицинская экспертиза выяснит, что у актера Михаила Ефремова прогрессирует выявленная хроническая обструктивная болезнь легких, его могут выпустить по УДО. Об этом в беседе с «ВМ» сообщил юрист Дмитрий Краснов.