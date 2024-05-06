Виктор Немец рассказал об изнанке индустрии, личной жизни и Никите Кологривом

В фильмографии Виктора Немца много ярких работ. Его персонажи — это люди из народа. Он играл врачей, полицейских, дальнобойщиков, и каждая роль актера близка и понятна зрителю.

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Недавно состоялась премьера 3-го сезона сериала «Горячая точка» на НТВ с участием Немца. Актер вернулся к роли «Кума» — жесткого, но справедливого начальника колонии. Также Виктор снимался в «Райских кущах» с Евгением Цыгановым, «Полете» с Михаилом Ефремовым и «Методе» с Константином Хабенским. Несмотря на большой опыт в кино, актер считает, что его главная роль впереди.

А еще зрители могли увидеть Немца в эфире шоу «На самом деле». В 2020 году Виктор объявил себя отцом дочери Марии Букнис, которая уже давно живет в браке. Немец и Букнис прошли проверку на полиграфе, результаты которой развернули в студии настоящую драму: ни детектор лжи, ни ДНК-тест не подтвердили отцовство Немца.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Виктор впервые рассказал об отношениях с Букнис, изнанке киноиндустрии и прокомментировал скандальное поведение Никиты Кологривого.

Виктор, в апреле состоялась премьера 3-го сезона сериала «Горячая точка» на НТВ. Чем продолжение сериала удивило зрителей? Изменился ли Ваш герой?

Сериал удивил новыми сюжетными поворотами, появились новые персонажи. Мне очень приятно, что сценаристы написали продолжение для моей роли. Мой герой — «Кум», начальник колонии, который издевался над главным героем Евгением. В новом сезоне «Кум» и Евгений снова встретились, и эта встреча очень важна для сюжета. Но раскрывать всех подробностей не буду: зритель сам может все увидеть!

Премьера уже состоялась, но мне до сих пор многие звонят, делятся впечатлениями о «Горячей точке». Это радует, значит, все получилось!

Что для Вас было самое сложное в съемочном процессе?

Вы знаете, мне было легко и интересно работать в этом проекте и с этой командой! Для актера важно не перегореть, когда ожидаешь своей сцены. Режиссер позволял мне импровизировать, я раскрывался с творческой стороны.

В сериале много сцен с драками и оружием. Как относитесь к таким сценам, и как к ним готовитесь?

Я люблю экшен-сцены, мне бы хотелось играть в них побольше. Естественно, я разогреваюсь, так как к трюкам необходимо готовиться, медленно их отрабатывать.

Бывает, что к трюкам нужно подходить более серьезно, чем к ролям: все должно быть сделано по технике безопасности, чтобы не навредить ни себе, ни партнеру.

Вы сами выполняете трюки в кино, или Вам помогает дублер?

Сложные трюки выполняют каскадеры, но, преимущественно, я стараюсь делать все сам.

© Пресс-служба НТВ

По сюжету, действие сериала проходит в начале нулевых. Какие остались воспоминания о том времени? Как складывалась Ваша жизнь 20 лет назад?

В начале нулевых я закончил Белорусский университет культуры и искусств по специальности «актер театра и кино», работал в театрах, снимался в кино. Для меня это были хорошие времена. В этот период я получил главную роль в фильме «Родина или смерть», где моей партнершей стала Екатерина Редникова, известная актриса, которая успешно снимается в Голливуде. Мне выпала честь поработать с известным сценаристом и режиссером Аллой Криницыной. Потом, в 2008 году, я переехал в Москву.

Может быть, в 90-х было посложнее. В эти годы я учился на музыканта по классу саксофона, потом поступил на актерское мастерство. Все как-то для меня развивалось гладко, постепенно.

В Сети пишут, что Ваш типаж позволяет играть «людей из народа». Это помогает Вам или, наоборот, отвлекает?

Говорят, если твой персонаж из народа, значит, ты характерный артист. Среди народа есть и маньяки, и полицейские, и генералы, и простаки из деревни. Конечно, иногда мне хочется сыграть героя-любовника.

Все зависит от проекта, сценария. Важна не только героическая внешность. Я мог бы играть разные роли, но, к сожалению, есть типажи. Но я рад, что мне предлагают сниматься, и очень часто я пробуюсь на главные роли.

Мне кажется, если я буду следить за собой, не толстеть и развивать навыки, то я еще сыграю что-то новенькое, неожиданное.

О какой роли мечтаете?

Мне нравится играть в драмах. Я снимался в фильме Сергея Лозницы «Счастье мое», в котором сыграл главную роль дальнобойщика. Интересно, что продюсеры сначала взяли более красивого, смазливого актера, но потом утвердили меня. Получается, я зацепил чем-то другим.

Еще я бы выделил трагикомедии. Мне было бы интересно себя попробовать в этом жанре.

На что готовы ради роли, а что для Вас табу?

Я бы не стал сниматься в «фильмах для взрослых». Я готов поправиться для роли, готов похудеть. Единственное, я бы не стал спиливать себе зубы как Роберт Де Ниро. Хотя, кто знает: если бы это была какая-то большая роль, то поставил бы себе потом импланты (смеется).

Вы снимались в фильме «Райские кущи». Режиссер Александр Прошкин показал свое прочтение «Утиной охоты» Вампилова. Как считаете, нуждаются ли классические произведения в переосмыслении на экранах?

Такой художник, как Александр Анатольевич, сделал свой фильм очень близко к оригиналу. Я думаю, что фильм получился, и я рад, что работал в этом проекте. Настоящий режиссер должен переосмысливать классику, оставляя суть самого произведения.

Недавно вышли «Онегин» Сарика Адреасяна и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Вы смотрели эти фильмы? Можно ли их назвать удачными экранизациями?

Сарик — хороший режиссер, но фильм я еще не смотрел. «Мастер и Маргарита» мне понравился. Фильм снят очень глубоко и тонко. Я удивляюсь, когда некоторые осторожно комментируют проект Локшина или говорят, что не смотрели его. Я этого не понимаю, мне кажется, это какая-то политика.

Отдельно хочется выделить работу Евгения Цыганова и Юлии Снигирь. Также режиссер попал с актером на роль Воланда. Аугуст Диль с ней прекрасно справился. Другие актеры тоже были прекрасны, но они не успели раскрыться, поскольку это был полный метр.

Вы снимались с Евгением Цыгановым в «Райских кущах». Какие между вами сложились отношения? Комфортно ли с ним находиться в одном кадре?

Мой персонаж — друг героя Евгения, хозяин ресторана. Когда мы пришли на первые пробы, режиссер заметил, что между мной и Евгением возникла какая-то связь. Мы прошлись по тексту, и Александр Прошкин меня утвердил. Он сказал, что между нами есть энергетика, необходимая для раскрытия персонажей.

С Женей работать очень комфортно, приятно. Он мог мне что-то посоветовать. Мы понимали друг друга. У нас разные персонажи, мы в целом с ним разные люди, но это нам не мешало. Женя — очень большой профессионал. Мне было приятно, когда после показа фильма он назвал мое исполнение роли «хорошей работой».

Мы и сейчас с ним общаемся. Иногда Женя приглашает на спектакли в Театр Петра Фоменко.

Недавно Никита Кологривый заявил, что роли утверждаются не по таланту актера, а по его медийности. А как считаете Вы?

Никита Кологривый в последнее время очень много говорит. Слышал, что он хороший актер, но, возможно, своими высказываниями он себе что-то ухудшил.

Считаю, в чем-то Никита прав, но наполовину. Если актера берут медийного, это не значит, что он неталантливый. Просто предпочтение отдают более популярным. Так устроена киноиндустрия, многие боятся рисковать. Кино — это наполовину бизнес. Публика консервативна: если она знает какого-то актера, то она пойдет на него.

Медийность и талант должны идти вместе. Конечно, талант важнее, и в этом я согласен с Никитой. Медийным можно сделать любого, а талант необходимо развивать.

Были случаи, когда режиссеры меня отстаивали. Но, если продюсеры говорят, что нужен более популярный актер, то режиссеры соглашаются. Также были случаи, что я нравился продюсерам, но канал не утверждал.

Как сказал Вуди Аллен, кино — это лотерея. У нас очень многое зависит от кастинг-директора, режиссера, продюсера, канала. Все пазлы должны сойтись воедино!

Были ли у Вас конфликты с режиссером? Можете ли выразить недовольство на площадке?

В большинстве случаев, меня устраивает все, потому что я очень люблю процесс кино. Бывает, что роль невыразительная, бывает, что времени мало. Но я стараюсь подстроиться под режиссера, выполнить свою задачу. Согласитесь, если у меня маленькая роль и я буду просить новый дубль, то, конечно, меня не всегда послушают. Съемки кино — это динамичный процесс, и иногда времени не хватает на новые дубли.

Я — послушный актер! (улыбается) Актеру важно уметь подстроиться, уметь понравиться, убедить кастинг-директора, режиссера, продюсера. Кино — это семья. Если ты в семье, это отлично. Если ты блудный сын, то не почувствуешь удовольствия.

Говорят, что актер — зависимая профессия, и в чем-то я согласен. Мне бы хотелось сейчас больше сниматься!

Могут ли режиссеры оскорбить или нахамить актеру?

У меня такого не было. Были какие-то жесткие команды. Если есть ошибки, то я всегда стараюсь их исправить.

Я сталкивался с тем, что меня несправедливо не утверждали на роль, хотя я чувствовал, что она моя. Иногда приходится бороться за роль. Это как в боксе: либо ты победишь, либо соперник. Но в кино многое зависит от удачи.

© Пресс-служба НТВ

С кем из современных режиссеров хотелось бы поработать?

Я бы хотел еще раз поработать с Тимуром Алпатовым, Петром Тодоровским-младшим, Александром Прошкиным, Владимиром Коттом, Сергеем Лозницей, Романом Фокиным, Сергеем Виноградовым.

Кого из актеров выделяете? С кем хотелось бы появиться в одном кадре?

Могу сейчас всех не вспомнить. Если актер профессионал, если ведет себя корректно, то я с удовольствием с ним поработаю. Причем мне неважно: медийный он или нет.

Могу выделить Максима Матвеева, Сергея Безрукова, Евгения Миронова, Юлию Пересильд, Ольгу Арнтгольц. У меня, кстати, была небольшая роль с Александром Домогаровым. Я бы хотел с ним еще раз поработать.

Я могу себя представить в одном кадре и с Никитой Кологривым. Если он будет себя вести адекватно, то почему бы и нет. Если что, я смогу постоять за себя. Надеюсь, он не укусит меня за ногу (смеется). Я думаю, что его поведение — это хорошо продуманный пиар.

Отдельно назову Арсения Робака. Мы с ним работали в «Горячей точке», но я бы повторил этот опыт. Кстати, Арсений пригласил меня в свой проект «Жиза» на роль маньяка. Арсений — настоящий профессионал!

Говорят, что дети, продолжающие актерскую династию, уступают по таланту известным родителям. Как вы считаете, сопоставимы ли работы Арсения Робака и его отца Александра?

Считаю, что они оба талантливы! У них есть деловая жилка, они хорошие актеры. У Арсения еще будут взлеты.

Возьмем, к примеру, Михаила Олеговича Ефремова. Мой педагог Боровик Григорий Иванович учился у его отца, а я работал с Михаилом в сериале «Полет». Я считаю его очень талантливым. Он нисколько не уступает Олегу Николаевичу. А у самого Михаила есть сын Никита — тоже потрясающий артист.

Вы упомянули Михаила Ефремова. Как считаете, сможет ли он вернуться на сцену после трагичных событий?

Думаю, у Михаила все наладится, и он сможет вернуться на сцену. Я считаю его великим, большим актером. Он вернется на более высоком уровне! Все мы совершаем ошибки.

Я знаю, что он снял документальный фильм. Думаю, он продолжит снимать кино, сам будет сниматься. Мне бы хотелось еще раз с ним поработать!

В начале карьеры Вы служили в Белорусском театре юного зрителя и в Московском драматическом театре «Бенифис», но сейчас в Сети отсутствует информация о Вашей работе в театре. Это ошибка, или Вы действительно сделали ставку на кино?

Возможно, когда-то я и сделал ставку на кино. Я не жалею об этом! Когда я ушел из театра «Бенифис», у меня появилась главная роль, я съездил в Канны.

Николай Черкасов говорил, что кино и театр — две стороны медали. Я согласен! Кино и театр — разные сферы, но при этом суть профессии одна.

Не скрою, что скучаю по театру и мне бы хотелось сыграть там интересные роли. Я бы с удовольствием поработал в антрепризе. Конечно, хочется кого-то позвать на спектакль, чтобы мне поаплодировали, принесли цветы.

Удается ли Вам совмещать личную жизнь и карьеру?

Если быть честным, у меня не очень плотный график. Конечно, мне бы хотелось играть больше, сниматься на главных ролях и даже в небольших эпизодах. Но для этого у нас должны сниматься сотни фильмов.

Естественно, мне удается совмещать. Актерская профессия сохраняет во мне какую-то беззаботность, наивность. Я влюбчив, люблю всех женщин, но при этом привязан к старым связям.

Свободно ли сейчас Ваше сердце?

Да, мое сердце свободно и открыто. Без женщин жизнь невозможна! Женщина — это какая-то тайна, другая энергия. Но сейчас в мире много нестабильности, которая коснулась и меня. Сейчас я больше занят собой. Иногда девушки обижаются, что я невнимателен.

© Пресс-служба НТВ

В 2020 в эфире шоу «На самом деле» Вы объявили себя отцом Ксении Букнис, однако ДНК-тест показал обратное. Какие у Вас остались эмоции от передачи? Не пожалели, что приняли в ней участие

Честно скажу, что не пожалел. Это был интересный опыт! В первую очередь, был период пандемии, нужны были деньги. Мне позвонила Мария Букнис и сказала, что есть интересная история. Мы взяли за основу наше общение в театре, и из этого родилось шоу.

Обратите внимание, что передача называется «На самом деле», но, в первую очередь, это шоу! Конечно, после съемок были разные реакции, в том числе и те, которые мне не совсем понравились.

Это был интересный опыт, хотя, честно скажу, что в следующий раз я на такое вряд ли соглашусь. Лучше сниматься в кино, потому что выставлять жизнь напоказ — это не очень! Кто знает, может, я действительно любил Марию? Это мое дело!

Вы говорите, что Мария Вам позвонила и предложила съемки. Получается, это постановочная история?

Мария позвонила и сказала, что нас пригласят в такое шоу. Не могу утверждать, что все было постановочно. Понимаете, я не могу сказать всего. Пусть это будет какая-то тайна! Я думаю, мы сможем раскрыть ее, когда будем с Букнис сниматься в каком-то хорошем фильме.

Вы как-то готовились к съемкам в шоу?

Здесь было много импровизации. Я руководствовался своим опытом, переживаниями. Получилось психотерапевтическое шоу. Если бы было больше времени, можно было бы глубже раскрыть тему. Если Букнис звонили, сочувствовали, что она попала на альфонса, значит, у нас получилось!

Как складываются Ваши отношения с Марией Букнис после съемок передачи?

Мы поддерживаем общение по телефону, иногда ходим вместе на премьеры. Букнис мне очень нравится, как актриса, как человек! Она талантливая, ее нужно побольше снимать. Мария, супруг ее, дочка — прекрасные люди.

Вы говорите, что после выхода передачи были разные реакции. Чего было больше: хейта или поддержки в Ваш адрес?

Вы знаете, кто-то из актеров, понимающих специфику шоу, мне говорил, что все было достойно. Я тоже считаю, что справился с задачей, потому что все нападки были на меня.

Но были и странные реакции. Мне писали, звонили, говорили: «Ну ты и мерзавец. Как ты мог бросить ее одну с ребенком? Зачем ты брал деньги? Ты — альфонс». Это мне не понравилось. Если бы в монтаже оставили все, что происходило на шоу, все мои ответы психологам и экспертам, то ко мне не было бы вопросов.

Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?

Когда я приехал в Москву, то познакомился с одной девушкой. Между нами была влюбленность. После расставания мы остались друзьями. Теперь мошенники пытаются у нее отобрать квартиру. Я пытаюсь завести уголовное дело, писал депутатам. Это моя страсть — я хочу наказать мошенников, хочу помочь ей и знаю, что могу. Я хочу справедливости! У меня нет выгоды!

Безусловно, я испытываю страсть к работе. Мне интересно копаться в себе, работать над ролью и через призму актерской профессии познавать мир.

Еще для меня страсть — это музыка. Я предпочитаю джаз, он дает мне ощущение свободы. Я часто играю на саксофоне для подруги ее любимую мелодию «Целуй меня много».

Также считаю, что страсть — это жизнь на полную катушку.