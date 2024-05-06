Кейт Бекинсейл ответила на обвинения в пластических операциях

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл резко ответила хейтерам, которые считают, что она делала пластические операции. Знаменитость высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала видео с кадрами из разных периодов своей жизни. Один из роликов был снят на прошлой неделе, когда актриса посетила гала-концерт King's Trust Gala в Нью-Йорке. Это был ее первый выход за последнее время. Некоторые предположили, что в свое отсутствие знаменитость сделала новую пластическую операцию. Кейт Бекинсейл заявила, что ненавидит поднимать эту тему, но вынуждена сделать это из-за травли.

«Между этими видео, вполне возможно, разница в 20 лет, а может и больше. Это (травля) происходит с тех пор, как мне исполнилось 30 лет. Каждый раз, когда я публикую что-либо, меня обвиняют в том, что я перенесла пластическую операцию, использовала ботокс с филлерами, была одержима желанием выглядеть моложе… И это действительно так утомительно, это порочный способ запугать человека», — заявила Бекинсейл.

Знаменитость опровергла слухи, заявив, что она «ничего не делает» со своим лицом. Актриса отметила, что она стареет, поэтому ее лицо меняется.

23 апреля Кейт Бекинсейл снялась в кружевном белье ради своего друга, борющегося с онкологией. Звезда опубликовала откровенное фото в соцсетях и попросила поклонников поздравить мужчину с днем рождения.

Ранее Эмили Блант заявила, что ее тошнило после поцелуев с некоторыми голливудскими актерами.