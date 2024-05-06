В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли

В Таиланде, на Пхукете, начались съемки полнометражного фильма "ON" с Юлией Пересильд в главной роли. Основным и единственным партнером на площадке у нее будет… голос.

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Судя по описанию, в фантастической мелодраме "ON" многое похоже на фильм "Она" со Скарлетт Йоханссон. Только немного наоборот. Там - Скарлетт представляет искусственный интеллект, тут - Юлия - неискусственный. По сюжету героиня Юлии Ксения - разработчик, айтишник - приезжает на отдых на виллу с системой "Умный дом". И искусственный интеллект Маркус начинает ухаживать за гостьей, как мужчина...

С первой чашки кофе Маркус поражает Ксению своим интеллектом и остроумием. Он предугадывает все ее желания - от того, какое вино она хочет на ужин, вплоть до того, какая музыка должна звучать перед сном. В первый раз в жизни Ксения чувствует себя центром внимания - все вокруг исключительно для нее.

На следующий день Ксения собирается выйти из дома, но оказывается, что она заперта. Маркус заявляет, что действует в интересах Ксении, ведь он досконально знает ее, поскольку изучил о ней все задолго до приезда. И все, что ей нужно, она получит внутри дома.

Когда Ксения пытается настоять, что хочет сама решать, что ей лучше, Маркус в момент превращается из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями…

Прямая речь

Юлия Пересильд, исполнительница главной роли:

Про что это кино? Если глубоко взглянуть, то оно, конечно, про отношения между мужчинами и женщинами и про то, что мы часто не знаем, чего мы хотим. Точнее, так нам кажется, что мы все знаем, но, встречаясь с собственными желаниями, - понимаем, что хотели совсем другого. А если просто, два героя - она и он.

Георгий Малков, генеральный продюсер:

Этот проект - рассуждение на тему того, наступит ли время, когда человек будет выбирать себе партнера между человеком и искусственным интеллектом.

Режиссер Евгений Корчагин:

Дом в этом фильме - не просто локация и основное место действия. Это полноценный герой истории и основная сложность заключается в том, чтобы сделать его полноценным партнером Юли. Для меня очень важно снять фильм таким образом, чтобы он не стал кинематографичным моноспектаклем. Ведь он про отношения, а для отношений нужны как минимум двое.

В течение мая съемки пройдут на вилле на Пхукете, а закончатся в июне в Москве. Фильм планируется выпустить в прокат в начале 2025 года.