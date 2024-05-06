Пол Уолтер Хаузер присоединится к "Фантастической четверке"

За одну неделю Лауреат "Эмми" и "Золотого глобуса" Пол Уолтер Хаузер ("Дело Ричарда Джуэла") получил роль Эда, партнера Фрэнка Дребина, в перезапуске "Голого пистолета" компании Paramount Pictures и присоединился к касту "Фантастической четверки" студии Marvel.

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О деталях роли и сюжете нового фильма о супергероях пока неизвестно.

Режиссером картины стал Мэтт Шекман, известный по "Игре престолов", "Ванде/Вижн" и другим проектам. Съёмки начнутся летом, а релиз запланирован на июль 2025 года.

В актёрском составе также Педро Паскаль, Аня Тейлор-Джой, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бахрак, Джулия Гарнер и другие.