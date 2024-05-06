Кузя из «Универа» назвал любимого героя сериала «Друзья»

Сериал «Друзья» всегда является глотком свежего воздуха, радости и позитива, рассказал NEWS.ru исполнитель роли Кузи из «Универа» актер Виталий Гогунский. Он признался, что его любимым героем был Джо. Гогунский отметил, что был бы не против сыграть подобного персонажа.

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Для меня это один из самых популярных сериалов в мире. Это всегда глоток свежего воздуха, радости и позитива. Я в каждом интервью говорю, что Джо был моим любимым персонажем. Мне бы хотелось его сыграть, — подчеркнул Гогунский.

Ровно 20 лет назад, 6 мая 2004 года, вышла последняя серия «Друзей». Ситком, повествующий о жизни шестерых американцев, признан одним из лучших комедийных сериалов в истории телевидения США и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Недавно звезда сериала «Друзья» 55-летняя Дженнифер Энистон снялась для обложки французского журнала Elle в «голом» платье, кадры появились на сайте издания. Поклонники артистки пришли в восторг от съемки. Для обложки было выбрано фото, на котором актриса позирует в очень открытом черном платье от Aisling Camps. Также опубликованы черно-белые кадры, на них Энистон предстает в брючном костюме Versace в сочетании с топом JW Anderson и кожаным бра Rick Owens.