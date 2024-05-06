Звезда «Ворониных» раскритиковала занявшую ее место актрису

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая дочь главных героев Кости и Веры в сериале «Воронины», в своем Telegram-канале сообщила, что ее замена в проекте выглядит стыдной. Девушка выразила мнение, что артистка Карина Орлова, получившая ее роль, является непрофессионалом.

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Ладно образ вообще не мой взяли, но непрофессионального человека, это же какой стыд, — написала девушка.

Ильюхина обратила внимание, что у ее соперницы было всего два эпизода в кино. При этом актриса заявила, что «никого не осуждает», а говорит только факты.

До этого артистка назвала предательством тот факт, что ее не позвали на съемки 25-го сезона «Ворониных». Она заметила, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой, и добавила, что в шоу-бизнесе «не всегда все зарабатывается талантом».

Также стало известно, что создатели нового сезона сериала «Воронины» простятся с героем Николаем Петровичем, которого играл ныне покойный Борис Клюев. По данным СМИ, авторы проекта хотели найти замену актеру, но так и не смогли.

Борис Клюев сыграл грубоватого и харизматичного пенсионера, который регулярно ссорился с членами своей большой семьи. Проект, как предполагалось, закрыли в 2019 году после 24 сезонов. В сентябре 2020 года актер умер.