В сети обсудили внешность дочери актера Сафонова

Актер Кирилл Сафонов опубликовал в соцсетях редкое фото с 29-летней дочерью. Подписчики артиста активно прокомментировали семейный снимок и обсудили внешность Анастасии.

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«Ваша дочь — произведение искусства», «Очень красивая девушка», «Неземная красота», «У нее папины глаза», «Вау, какая красивая», «Какая красавица выросла», «Аристократическая внешность с небесным цветом глаз», «Вот это да», «Глаза — озера», «Восхитительная», — отреагировала аудитория в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дочь артиста родилась в его первом браке, модель уже несколько лет живет в США. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, на свадьбе у Анастасии были ее отец и мачеха, певица Саша Савельева, которые также помогали в организации торжества.

Артистка признавалась, что начала встречаться с Сафоновым, когда его дочь была подростком. По словам звезды, ей не сразу удалось найти общий язык с Анастасией, но позже они стали друзьями. У Савельевой есть сын от актера, мальчик Леон родился 27 марта 2019 года. Анастасия Сафонова в первые месяцы жизни брата прилетала в Москву, чтобы познакомиться с ним. Артист тогда публиковал фото детей в соцсетях, отмечая, что абсолютно счастлив.