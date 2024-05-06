49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Американская актриса Дрю Бэрримор кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звездного парикмахера Криса Эпплтона.

© @drewbarrymore

Стилист телезвезды Ким Кардашьян поделился снимком, на котором он запечатлен вместе с 49-летней знаменитостью. Звезда «Ангелов Чарли» предстала с обновленной прической. На кадре видно, что она отказалась от темных прядей, выкрасив их в блонд. Эпплтон сделал ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанес на губы розовую помаду. Также он уложил ее волосы в аккуратные волны.

Поклонники оценили преображение кумира в комментариях под постом.

«Она выглядит невероятно!», «Стареет, как хорошее вино», «Этот цвет волос классный и ей очень идет», «Дрю, смотришься потрясающе! Крис, твоя работа говорит сама за себя!», «Совершенно великолепно», — писали они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Дрю Бэрримор сделала новую татуировку в эфире собственного ток-шоу The Drew Barrymore Show. Тогда знаменитость нанесла на кожу рядом с другими рисунками фразу I am human («Я человек» — прим. «Ленты.ру»).