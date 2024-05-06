Актриса Нозанин Абдулвасиева опубликовала фото с сыновьями от Гордона

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона показала их подросших детей. Актриса Нозанин Абдулвасиева опубликовала в соцсетях редкое фото с сыновьями.

Старшему сыну экс-супругов, которого назвали в честь отца, девять лет, а младшему Федору семь лет.

Артистка была четвертой женой Гордона. В сети часто осуждали пару за большую разницу в возрасте — телеведущий старше своей экс-супруги на 30 лет. Они развелись в 2020 году после шести лет брака. Абдулвасиева говорила, что не препятствует общению экс-мужа с детьми, они сохранили хорошие отношения и не имеют взаимных претензий.

В 2022 году шоумен обвенчался с 20-летней возлюбленной арфисткой Софией Каландадзе (Абдулвасиевой тоже было 20 лет, когда она выходила замуж за Гордона. — Газета.Ru), студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Церемония прошла в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре. А познакомились супруги еще в 2018 году на фестивале в Елабуге, когда вместе выступали на сцене.

У телеведущего четверо детей от разных браков и отношений. Помимо сыновей, у него также есть 35-летняя дочь Анна от писательницы Марии Бердниковой, а от журналистки Елены Пашковой — 11-летняя девочка Александра.