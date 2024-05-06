Певица и актриса Кейт Хадсон рассказала, кого из рок-звезд хотела бы сыграть

На своих концертах актриса и с недавних пор певица уже выступала в образах, напоминающих стиль легендарной рок-дивы.

«Но моя семья могла бы отречься от меня, если бы у меня когда-нибудь появился шанс сыграть ее», — пошутила Хадсон в интервью Rolling Stone.

По словам артистки, она бы могла «зайти слишком далеко» в воплощении характера Никс на экране.

Кейт также назвала свою любимую рок-звезду. Ею оказалась одна из основоположниц кантри-рока Линда Ронстадт. В начале года стало известно, что в байопике об исполнительнице главную роль сыграет Селена Гомес.

Хадсон выпустила свой первый сингл Talk About Love в январе. Затем последовали треки Live Forever и Gonna Find Out.