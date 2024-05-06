Звезда «Ворониных» ответила на слух о замене Клюева

Актриса Екатерина Волкова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что команда сериала «Воронины» искала замену актеру Борису Клюеву.

Волкова призналась, что у нее «волосы встали дыбом» от заголовков в СМИ. Артистка уточнила, что не будет никакой сцены с прощанием с героем Клюева. Она призвала не верить слухам и не читать «всю желтуху». Актриса заявила, что вся достоверная информация о проекте появляется у нее в социальных сетях и на сайте телеканала СТС.

«Никого мы не пробовали на роль Николая Петровича, а точнее Бориса Владимировича Клюева. Папа он один единственный. И невозможно никем его заменить», — поделилась артистка.

6 мая Telegram-канал Mash сообщил, что в продолжении «Ворониных» под названием «Костя-Вера» якобы в первой же серии простятся с Николаем Ворониным, которого сыграл Борис Клюев.

Как утверждает издание, когда народного артиста РФ Клюева не стало, сперва на эту роль якобы хотели взять другого артиста. Однако характер ироничного и склонного к ссорам с родственниками пенсионера никто не смог воплотить так же точно.

Сериал «Воронины» закрыли в 2019 году после 24 сезонов. В сентябре 2020 года не стало Бориса Клюева. В марте 2021 года команда сериала приняла решение о закрытии проекта.

В феврале 2024-го телеканал СТС заявил, что готовит продолжение сериала «Воронины» под названием «Костя-Вера».