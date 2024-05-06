Джеймс Ганн впервые показал костюм из грядущего фильма «Супермен»

Джеймс Ганн опубликовал первую фотографию актёра Дэвида Коренсвета в иконическом костюме Супермена. Именно в этом обличии предстанет Кларк Кент в грядущем фильме «Супермен», который станет началом новой киновселенной DC.

© СОЦСЕТИ ДЖЕЙМСА ГАННА

© СОЦСЕТИ ДЖЕЙМСА ГАННА

Как отметил режиссёр будущей картины, фотография была сделана на съёмках ленты без серьёзной доработки. Вполне возможно, что в самом фильме костюм претерпит некоторые изменения.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера «Супермена» состоится 11 июля 2025 года.