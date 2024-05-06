«По зову сердца», работа грузчиком, сын: куда пропал актер Евгений Миллер

Заслуженный артист России Евгений Миллер продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Миллер

Евгений Миллер родился 17 февраля 1978 года в Новосибирске. В школе играл в КВН.

«А потом у меня был выбор: либо иностранный язык, либо актерство. Пошел в актерство, кривляться в детстве любил», — рассказывал он.

В 1999 году Миллер окончил РАТИ (ГИТИС).

В кино артист дебютировал в 2006 году в картине «Острог. Дело Федора Сеченова». Также Миллер снимался в лентах «Тюрьма особого назначения», «Отцы и дети», «Назад в СССР», «Крутые берега», «Опережая выстрел», «Ялта-45», «Без следа», «Три товарища», «Убить Сталина», «Департамент», «Ленинград 46», «Двойная сплошная», «Отель счастливых сердец», «Герой по вызову», «Власть» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

«Если мне вдруг потребуется поработать таксистом, я смогу это сделать легко. Но пока не приходилось. В свое время поработал и грузчиком, и сторожем, так что мне любая работа не страшна», — отмечал Миллер.

Что известно о личной жизни Миллера

Первой женой Евгения Миллера стала девушка по имени Елена. Пара познакомилась в студии пластики, брак продлился 10 лет.

Второй супругой Миллера была выпускница Школы-студии МХАТ Юлия Ковалева.

«Как-то быстро у нас все произошло. Мы сразу стали жить вместе. Юля тянула меня к себе, была очень сексуальной. У меня просыпалось желание. Но семейная жизнь не стала безоблачной — постоянно возникали какие-то ссоры. Тогда я начал верить в гороскопы. Оказалось, мы с женой не подходим друг другу. Мы прожили в браке то ли полтора года, то ли год... Инициатором развода стал я», — вспоминал он.

В 2015 году актер женился на бортпроводнице по имени Екатерина. В 2019 году у супругов родился сын Михаил.

«Я всем говорю, что этот брак у меня финальный!» — заявлял Миллер в программе «Судьба человека».

Чем сейчас занимается Миллер

Евгений Миллер продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Атом солнца», «Страсти по Бумбарашу» и «Наследники».

В 2023 году артист снялся в сериалах «Алла-такси», «Закрытый уровень», «Белая полоса» и «Цикады».

В 2024 году вышли картины «По зову сердца», «Зло» и «Бомбардир. Время Боброва» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проект «Похищение» с Миллером.