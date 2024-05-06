Развод, пять детей, фильм о Крыме: как сейчас живет актер Павел Харланчук

Актер Павел Харланчук активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

© Триикс Медиа

Чем известен Харланчук

Павел Южаков-Харланчук родился 27 июня 1978 года в белорусском городе Гомеле.

В 2000 году он окончил Белорусскую государственную академию искусств, актерское отделение. В 2003 году также окончил режиссерское отделение.

В кино Харланчук дебютировал в 2004 году в картине «Дунечка». Также артист снимался в лентах «Бумеранг», «Любовь, как мотив», «Снайпер: Оружие возмездия», «Пряники из картошки», «Слепое счастье», «Талаш», «Однолюбы», «Все сокровища мира», «Красная королева», «Разум», «Тум-Паби-Дум», «Сказки Рублевского леса», «Черный пес», «Хор», «Без любви», «Спросите медсестру», «Воскресенский», «Лекарство для Веры», «Любовь Веры», «Саша», «Цена иллюзий» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Харланчука

Павел Харланчук был женат на актрисе Анне Южаковой. Пара познакомилась в студенческие годы. После свадьбы актер взял двойную фамилию.

«Это — некомпетентность работницы загса. Мне всегда нравилась фамилия Ани, и я попросил, чтобы ей записали двойную фамилию, на что мне ответили, что тогда и я должен сделать то же самое. Я согласился, потому что торопился, опаздывал на репетицию. Документы уже были готовы, а потом выяснилось, что это было не обязательно. Но я не сокрушаюсь», — объяснял он в интервью WomanHit.

В браке появилось пятеро детей: Адель, Ивона, Филипп, Оливия и Паулина. Двое из них — приемные, взяты из детдома.

«У меня получилось так, что, когда появилось много детей, стало лучше с работой. Я вообще думаю, что если бы у меня был характер, нацеленный на карьеру, если бы я завелся с каким-нибудь бизнесом, то сейчас были бы все шансы на успех. Потому что смысл есть. Ради себя — не люблю я этого. Пустота. А тут непридуманная мотивация жить и работать», — говорил Харланчук.

В 2014 году семья Павла Южакова-Харланчука представляла Минскую область на национальном конкурсе «Семья года».

В 2023 году стало известно о разводе артистов.

«Чтобы одним махом ответить на множество вопросов: почему сменила фамилию в профиле, а где, а как и т. д.», — прокомментировала в соцсетях Южакова, выложив снимок своего паспорта со штампом о разводе.

Чем сейчас занимается Харланчук

Павел Харланчук продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Сорок первый» и «Нашла коса на камень».

В 2023 году актер снялся в сериалах «Еще одна жизнь», «Моя девочка», «Тайна „Белой вороны“» и «Недетское кино». В скором времени также должен выйти проект «Истребители. Битва за Крым» с его участием.