Сандра Буллок хочет сняться еще в одном фильме с Киану Ривзом

Во время совместной беседы в подкасте 50 MPH Сандра Буллок и Киану Ривз высказались на тему того, что им определённо нужно вместе сняться ещё в одном фильме и поработать, как в старые добрые времена. Актёры снимались вместе в ленте «Скорость».

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По словам Буллок, до того, как она покинет этот мир, она хочет сняться в одной ленте с Ривзом. Актёр поддержал коллегу и выразил то же самое желание.

Прежде чем я умру, прежде чем покину эту планету, я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой.

Также актёры высказались о своей «химии» в фильме «Скорость». По словам артистов, они ни к чему не прибегали, поскольку у них была настоящая привязанность, благодаря которой взаимодействие между персонажами получилось по-настоящему живым.