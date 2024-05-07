Умерла звезда фильма «Цирк зажигает огни» Галина Адаскина

5 мая ушла из жизни Галина (Гинда) Адаскина, советская российская артистка цирка, актриса, режиссер, заслуженная артистка РСФСР - с 1971 года.

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Кинозрителям Галина Симховна знакома по прославленным цирковым лентам "Человек в зеленой перчатке" и "Цирк зажигает они".

Адаскина родилась 23 сентября 1928 года. В 1949-м окончила ГУЦИ. Выступала в программе "Женщины - мастера советского цирка", работала ассистенткой в иллюзионном аттракционе Эмиля Теодоровича Кио - после получения травмы в 1953-м.

С 1955 года снова работала воздушная гимнастка. В 1960 году подготовила сложнейший номер на воздушном турнике. Участвовала в гастролях за рубежом: Австрия, Япония, ФРГ, Венгрия, Румыния. В 1974-1980 годах - режиссер во Всесоюзной дирекции по подготовке цирковых программ.

"Галину Адаскину по праву называли легендарной: невозможное она превращала в быль, а смелость и бескомпромиссность ее ловких трюков буквально завораживали публику", - сказано в некрологе на сайте Российской государственной цирковой компании.

Причина смерти артистки не названа.