Настасья Самбурская о том, как сегодня получить роль в фильме

Свой путь в кино Настасья начала еще во время учебы в ГИТИСе (Российский институт театрального искусства). До этого девушка поступала во МХАТ, но была отчислена. Ради учебы в Москве она переехала из Приозерска.

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Детство Самбурской трудно назвать счастливым. Когда Настасье было пять лет, ее отца посадили в тюрьму. С мамой у будущей актрисы были напряженные отношения, сейчас они не общаются. Во взрослом возрасте Настасья хотела помочь отцу купить дом. Однако мужчина пил и не был готов работать, после этого Самбурская прекратила с ним общение.

До своего старта в кино, Настасья трудилась, не покладая рук, она работала в парикмахерской, диспетчером в такси и даже создавала реквизит для театра. К мечте стать актрисой девушка шла маленькими шагами.

Настастья с детства мечтала стать актрисой

После начала учебы в ГИТИСе, она сразу начала сниматься в кино. Девушка исполнила одну из ролей в мелодраме «Обручальное кольцо».

После окончания института Самбурская вошла в труппу театра на Малой Бронной, где работала до 2019 года. Всероссийский успех пришел к девушке после участия в сериале «Универ. Новая общага», в котором она сыграла роль волевой и резкой Кристины Соколовской.

Настасья Самбурская сейчас занимается музыкальной карьерой

За это время девушка снялась во многих сериалах и кинолентах. Среди них: сериал «Патриот», «Беспринципные», «Верни мою любовь» и многие другие.

По этой причине поклонники прислушиваются к мнению Настасьи и часто просят у нее совета. Несмотря на тяжелый нрав, девушка отвечает на вопросы подписчиков.

Популярность пришла к Настасье после роли Кристины в сериале «Универ. Новая общага»

В этот раз Настасья вновь провела в социальных сетях с подписчиками рубрику «вопрос/ответ». Один из фолловеров поинтересовался, можно ли в современных реалиях стать актером только при помощи таланта.

Ответ Самбурской не заставил себя ждать. Она прямолинейно ответила поклоннику.

«Так а чем еще, девочки? Вы переоцениваете значимость ваших вареников. Сильных мира кино они не шибко интересуют», - написала артистка.

За свою актерскую карьеру Настасья множество раз примеряла на себя разные типажи и образы

Актриса подчеркивает, сейчас киноиндустрия работает по-другому. По словам Самбурской, теперь недостаточно быть просто чьей-то любовницей, чтобы стать хорошей актрисой необходимо иметь талант и быть работоспособной.

«Фильм с чьей-то бездарной любовницей в главной роли 100% провалится в прокате. Большим дядям это невыгодно», - резюмировала Самбурская.

Настасья каждый день занимается спортом

Сама артистка постоянно работает над собой. Настасья много времени проводит в спортзале и ограничивает себя в питании. Девушка навсегда отказалась от сахара, алкоголя и джанкфуда.

Самбурская может похвастаться идеальной фигурой. Настасья признается, это требует немало усилий, но она готова приступиться своими пищевыми предпочтениями. Аскетичность в питании и ежедневные нагрузки стали настоящим образом жизни Настасьи.

Настасья ежедневно работает над своей фигурой

Также артистка готова работать в экстремальных условиях, наносить сложный грим и сниматься даже ночью. Девушка признается, быть актером – это не получать премии и постить кадры своих фотосессий в социальных сетях. Артистическая деятельность – это сниматься днем и ночью, в любую погоду, учить текст и выдавать любые эмоции по команде режиссера. Самбурская уверена, на это способен не каждый.