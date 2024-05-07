Как выглядит повзрослевший приемный сын Тома Круза и Николь Кидман

Трижды отец Том Круз, к счастью, не со всеми своими детьми успел бесповоротно испортить отношения — только с младшей дочерью от Кэти Холмс. С приемными детьми Изабеллой и Коннором, которые появились у актера в браке с Николь Кидман, Том в прекрасных отношениях.

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Известно, что Круз достаточно много времени проводит с дочерью и сыном, несмотря на то что те уже совсем взрослые: Изабелле в этом году исполнится 32 года, а Коннору — 29 лет. Кстати, на днях в Сети появилось редкое совместное фото Тома и Коннора — вот, как выглядит повзрослевший сын Круза и Кидман.

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Кстати, на этом кадре Том впервые позировал рядом с Коннором с 2009 года — именно тогда была сделана последняя совместная фотография звезды фильма «Миссия невыполнима» с наследниками. Исключение — редкие кадры от папарацци, на которых едва ли удастся разглядеть кто есть кто. А на свежем снимке, к слову, есть и Изабелла. Правда, чтобы увидеть ее, нужно хорошенько постараться: выглядывающая на заднем плане девушка с короткой стрижкой — это она.

Напомним, со звездной мамой у Коннора и Изабеллы отношения, мягко говоря, не очень близкие. После развода родителей в 2001 году они обращались к Николь только по имени, но не называли ее мамой. Ходят слухи, что все дело в саентологии, которой вслед за отцом его старшие дети верны уже много лет. Сама Кидман отношения с сыном и дочерью однажды описала так: «Я являюсь примером такой терпимости и я верю, что бы ни делал ваш ребенок, у него есть любовь, и ребенок должен знать, что любовь доступна, и она здесь».

Сейчас Николь Кидман счастлива в браке Китом Урбаном. Супруги воспитывают двух дочерей — Сандэй Роуз и Фейт Маргарет. Как выглядят девушки, смотрите здесь.