Звезда «Папиных дочек» опубликовала фото с ребенком

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович впервые увидела свою племянницу. Актриса прилетела в Дубай, чтобы встретиться с сестрой Кристиной Бирк и восьмимесячной Радой. Артистка опубликовала в соцсетях семейные кадры.

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«Первая встреча», — отметила знаменитость.

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Карпович росла в многодетной семье, помимо сестры у актрисы есть брат Андрей. Звезда рассказывала в личном блоге, что был период, когда она практически пять лет не виделась с Кристиной из-за жизни в разных странах. По словам артистки, расстояние тогда серьезно разобщило ее с родным человеком, и они обе переживали из-за этого, а потому стали чаще прилетать друг к другу в гости или вместе планировать отдых. Карпович советовала подписчикам никогда не терять связь с семьей.

Артистка не скрывает, что очень любит детей и мечтает стать матерью, но пока не встретила человека, с которым готова создать семью. Знаменитость ни разу не была замужем. В 2020 году СМИ писали о том, что актриса встречается с Павлом Прилучным, который на тот момент разводился с Агатой Муцениеце. Однако артист опроверг эту информацию в интервью Надежде Стрелец. Он признался, что с Мирославой их связывала только дружба, и он благодарен ей за поддержку в трудный жизненный период.

Ранее звезда «Папиных дочек» показала фигуру в купальнике.