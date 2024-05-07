«Неплохо сыграл черта»: кинокритик высказался про потуги Киркорова в кино

Певец Филипп Киркоров начал актерскую карьеру прекрасно, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин. Эксперт отметил, что речь идет об «ужасающем» сериале «Салон красоты».

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"Он играл великолепно. Я тогда даже подумал, что он очень хороший и органичный актер. Потом он неплохо сыграл черта, даже получил премию. Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана. Последнее время он стал играть очень гомосексуальными интонациями, манерно. А когда человек впадает в такую голубую манерность, как это было с Богатыревым, например, то он теряется, как актер. <...> Важно еще то, какую роль будет играть Киркоров. Если положительного, хорошего парня, то мимо. Ему такое не идет", — вынес критик свой вердикт.

Шпагин добавил, что у Киркорова «манерничество» стало очень сильно проявляться в последних ролях, чему эксперт оказался не рад. Однако в целом у журналиста сложилось впечатление о певце как о хорошем актере.

Он также сравнил артиста с певицей Ларисой Долиной. Шпагин оценил ее уровень актерского мастерства как средний. По его мнению, Долина «даже не себя играла».

Киркоров ранее сообщил о новой работе. Певцу предложили главную роль в полнометражном фильме. Артист анонсировал сюрприз для зрителей.