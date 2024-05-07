Кинокритик назвал лучших российских актеров без образования

Чтобы играть в фильмах, не обязательно получать актерское образование, заявил киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что прекрасным тому примером являются такие актеры как Ия Саввина, Александр Филиппенко и Георгий Бурков.

© РИА Новости

"Я за то, чтобы в кино играл кто угодно, лишь бы хорошо. Огромное количество не профессиональных актеров пришло в кино именно через главные роли. Артист вообще такая вещь стремная, его необязательно обучать. 95% людей так или иначе имеют актерские способности. <...> Самые крутые примеры актеров без актерского образования в России – это Ия Саввина, Александр Филиппенко, Георгий Бурков. Один круче другого", — считает собеседник.

Российский артист Сергей Бурунов выразил иную точку зрения. По его мнению, для актера желательно иметь профильное образование. При этом актер допустил, что есть исключения и люди без образования могут делать успехи на сцене и в кинематографе.

Также звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый подверг критике идею, что можно стать профессиональным артистом, не имея соответствующего образования. В этом контексте он упомянул коллегу Александру Бортич. На критику Бортич ответила, что никогда не оправдывалась за свою работу, однако сейчас «настало время». Она указала, что честно получила каждую свою роль.