Звезда фильма «Цой» показала своего сына, отрастившего волосы ниже плеч

Звезда фильма «Цой» Марьяна Спивак показала в соцсетях своего сына, отрастившего волосы ниже плеч. Актриса публично поздравила Григория с девятилетием и призналась ему в любви.

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«С днем рождения, мой самый-самый. 7 мая, на улице снег...Гришу пришел поздравить Дед Мороз», — отметила артистка.

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Спивак воспитывает первенца вместе с коллегой Антоном Кузнецовым. Артисты познакомились на работе — они были задействованы в спектакле «Синее чудовище» в театре «Сатирикон». Однако, по словам актера, их сблизила именно постановка комедии «Чайка», а потом и подтолкнула к семейной жизни. Кузнецов рассказывал, что старается чаще хвалить жену и не мешает ей реализовывать свои амбиции.

Супруг знаменитости также признавался, что их сын растет скромным, но творческим ребенком. Артисты сомневаются, что мальчик пойдет по их стопам, но в любом случае готовы его поддержать.

Спивак является представительницей актерской династии: бабушка знаменитости — Жанна Прохоренко, звезда фильма «Баллада о солдате», дед — режиссер Евгений Васильев, отец — артист Тимофей Спивак, мать — актриса Екатерина Васильева. По словам Марьяны, никто из семьи не препятствовал ее желанию выступать на сцене, и она им благодарна за это.

Ранее звезда «Папиных дочек» опубликовала фото с ребенком.