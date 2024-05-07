Звезда «Не родись красивой» об отношениях с родственниками и друзьями с Украины

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова рассказала в интервью WomanHit.ru об отношениях с родственниками и друзьями с Украины. По словам актрисы, близкие люди не отвернулись от нее.

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«Моя двоюродная сестра живет в Киеве вместе со своей мамой. Мой брат в Донецке, работает. А его семью — жену с маленькой дочкой — вывезли в Ростов. Мы все разъединены: и в Киев не доехать, никто меня туда и не пустит. Сестру не увидеть. В общем, больно, сложно — будто порезали на кусочки. Родственники от меня не отвернулись. А что касается знакомых и друзей — тут, конечно, я проклята. Но их можно понять, как и меня. С близкими мы острые темы не поднимаем», — поделилась артистка.

Знаменитость родилась и выросла в Донецке. В 1998 году Ломоносова с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а потом работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже артистка поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино.

Ломоносова признавалась, что не смогла бы жить в эмиграции, потому что очень любит Москву. Помимо этого, у актрисы здесь находится мать, которую она не может оставить.

У артистки трое детей, которых она родила от режиссера Павла Сафонова: супруги воспитывают 17-летнюю Варвару, 12-летнюю Александру и 7-летнего Федора.

Ранее Кирилл Сафонов встретился с дочерью от первого брака в Венеции.