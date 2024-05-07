Актер Николас Голицын рассказал, как BTS повлияли на его новую роль

Южнокорейская группа BTS настолько популярна, что по ней фанатеют не только обычные люди, но и знаменитости. Например, актер Николас Голицын (Nicholas Galitzine) недавно признался, что является огромным поклонником к-поп исполнителей и их музыки. Актеру так сильно нравится этот коллектив, что он вдохновился им для своей новой роли.

© Кадр из фильма "Золушка"

На днях вышел фильм “Мысль о тебе” с Николасом и Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) в главных ролях. Они играют влюбленных, у которых 16 лет разницы в возрасте. Сам Голицын исполняет роль солиста популярной группы. Именно тут ему и пригодился к-поп коллектив. Актер отметил, что он тщательно изучал BTS, особенно их хореографию, чтобы использовать какие-то танцевальные движения для своей вымышленной группы в фильме.

“Они очень беспечные и непринужденные в своих движениях”, — отмечает Николас и признается, что никогда не сможет сравниться с к-поп исполнителями, так как они очень талантливые.

Кроме хореографии, его также восхищает сама дружба ребят и их взаимоотношения в коллективе.