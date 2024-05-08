Звезда «Ворониных» резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

Скандал вокруг спин-оффа «Ворониных» и не думает затихать. Мария Ильюхина, узнав, что ее роль дочери Кости и Веры в продолжении исполнит другая актриса, продолжает комментировать любое упоминание о себе в Сети. Под раздачу попали не только представители телеканала СТС, но и Алена Водонаева, которая в своем телеграм-канале жестко осудила юную звезду.

© Super.ru

«Стыдобища, — написала Мария под скриншотом с высказыванием телеведущей. — Она откуда выбралась-то? Из какой дыры? Кто это такая хоть? С такой физиономией пишет мне такие вещи».

Девушка убеждена, что теперь звезды будут «хайповать» на ее имени, но в обиду она себя не даст:

«Ну пусть попробуют, дерьма еще больше в ответ получат. Женщина, походу, не поняла, во что она втянулась».

Позже, когда подписчики объяснили Марии, какое место Водонаева занимает в шоу-бизнесе, она намекнула, что журналисты неправильно трактуют ее слова. Девушка еще раз подчеркнула, что ей обидно не из-за того, что ее не позвали на роль, а из-за реакции коллег по «Ворониным», которые вовремя ее не поддержали.

«Я аргументирую каждое свое слово, а в ответ что получаю? Оскорбления да оправдания. Водонаевы, херонаевы, хайпутесь на своем табло безобразном. Короче, пусть переворачивают, пусть хайпуют (может, в жизни у людей славы больше не будет, кроме как на чужом человеке нажиться), да хоть на лице начирикают высказывание свои — пусть. Когда в голове у человека обезьянье мышление, он и будет всех обезьянами называть», — подытожила девушка.

Для тех, кто начало скандала пропустил, рассказываем по порядку. Все началось с момента, когда Мария узнала, что не примет участие в продолжении сериала. Позже источник из съемочной группы раскрыл Super, что девушку приглашали на пробы, и после них стало ясно, что «повзрослевшую» Машу должна исполнить другая актриса. «Костя – Вера» (так будет называться спин-офф ситкома) — это отдельный сериал, в котором акцент сделан на других персонажах. Ильюхину такое объяснение не удовлетворило, в ответ девушка подробно объяснила, что ее задело.

Кроме того, Мария оперативно отреагировала на комментарий своей экранной мамы Екатерины Волковой по поводу сложившейся ситуации.