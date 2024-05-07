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Главную роль в сериале «Бегущий по лезвию 2099» сыграет Мишель Йео

Как сообщает издание Variety, главную роль в грядущем сериале «Бегущий по лезвию 2099» сыграет Мишель Йео, известная по «Всё везде и сразу». Съёмки шоу должны стартовать уже в ближайшее время.

Главную роль в сериале «Бегущий по лезвию 2099» сыграет Мишель Йео
© Чемпионат.com

Сюжет продолжения культовых фантастических фильмов всё ещё держится в секрете, однако инсайдеры сообщают, что Йео сыграет персонажа по имени Олвен. Это репликант, который находится в стадии завершения своего существования. Шоураннером проекта выступит Силка Луиза, известная по «Сияющим». В производстве также участвует создатель оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт, а за сюжет отвечает сценарист «Логана» Майкл Грин.

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущего по лезвию 2049» режиссёра Дени Вильнёва. У сериала пока нет синопсиса, остального актёрского состава и хотя бы примерной даты выхода. Судя по всему, шоу не стоит ждать раньше 2025 года.

Актеры
Бегущий по лезвию
Логан
Бегущий по лезвию 2049
Скотт Ридли
Майкл Грин
Мишель Йео
Дени Вильнев