Российская актриса Юлия Пересильд отдохнула в купальнике на яхте и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Звезда фильма «Вызов» отправилась на остров Пхукет, Таиланд, и снялась на судне во время экскурсии. 39-летнюю артистку запечатлели на борту в слитном леопардовом купальнике с длинными рукавами, солнцезащитных очках и с распущенными волосами. В то же время знаменитость позировала на берегу, примерив бордовое бикини.

© Социальные сети

Поклонники оценили кадры в комментариях.

«Как вам удается быть в такой прекрасной форме?», «Красивый купальник и вам очень идет», «Впервые вижу человека, которому идет купальник с леопардовыми принтом. Фигура — огонь», — восхитились пользователи сети.

Ранее Пересильд показала лицо без косметики на видео.