Аня Тейлор-Джой рассказала о роли в «Дюне 2»

Звезда сериала «Ход королевы» и фильма «Дюна: Часть вторая» Аня Тейлор-Джой в рамках интервью рассказала, как получила роль в ленте Дени Вильнёва.

© Чемпионат.com

Актриса встретилась с режиссёром «Дюны» перед отъездом на съёмки другого фильма — «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Оба хотели, чтобы Тейлор-Джой сыграла в «Дюне», но это было невозможно из-за расписания.

Во время съёмок «Фуриосы» девушка расспрашивала агентов о «Дюне», но работа над второй частью в итоге началась без неё. Однако затем Вильнёв сделал довольно неожиданное предложение.

«Он сказал: «Я заключил сделку со студией Warner Bros: если я уложусь в бюджет и время, то смогу сделать это». Под «этим» он имел в виду небольшую роль для меня в конце фильма.

Сам Вильнёв отмечает, что Тейлор-Джой прекрасно подошла на роль Алии Атрейдес — он понял это при первой личной встрече.