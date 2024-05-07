40-летняя звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова снялась на отдыхе в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Наталья Рудова показала фигуру в крошечном бикини на море. Актриса позировала на закате. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

В конце февраля Наталья Рудова сообщила фанатам, что отказалась от сахара на 45 дней. По словам звезды, она исключила из своего рациона любые продукты, содержащие сахар. Актриса питалась зелеными овощами, курицей и рыбой. За это время артистке удалось похудеть на четыре килограмма.

«В первый раз брала аскезу. Это конечно очень тяжело. Но в очередной раз поняла насколько я сильный и целеустремленный человек», — рассказала Рудова.

Наталья Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году. Тогда она снялась в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».

Ранее Наталья Рудова станцевала в белье после похудения.