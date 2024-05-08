Актриса Хилари Дафф стала матерью в четвертый раз и показала ребенка. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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У звезды "Лиззи Магуайер" родилась дочь. Актриса и ее муж Мэттью Кома выбрали для нее необычное имя — Таунс Мидоу Бэйр. Хилари Даф приняла решение рожать в ванне. Она также опубликовала фотографии, которые сделали во время родов, а также сразу после рождения дочери.

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Мэттью Кома и Хилари Дафф поженились в 2019 году. У пары растут двое общих дочерей — Бэнкс и Мэй, также у Дафф есть сын Лука от бывшего мужа Майка Комри.

В декабре 2023 года Дафф объявила о четвертой беременности.

В марте 2024 года Мэттью Кома сделал вазэктомию. Кома опубликовал у себя на странице в социальной сети несколько юмористических постов, посвященных процедуре. В другой публикации он заявляет, что процедура оказалась не такой уж неприятной — лучше, чем посещение зубного врача.