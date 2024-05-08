Актриса Елена Санаева рассказала о том, какие проблемы принесла ей роль Лисы Алисы

Актриса из «Приключений Буратино» и вдова Ролана Быкова Елена Санаева прославилась на весь СССР своей ролью Лисы Алисы в детской сказке. По признанию знаменитости, этот образ «сделал ее заложницей».

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81-летняя артистка рассказала, что старшее поколение до сих пор узнает ее на улицах, однако всегда по одной и той же роли — Алисы. Санаева очень удивлена этому, поскольку годы не стоят на месте, передает «Мослента».

— Иногда я ловлю себя на мысли: «Что бы я ни играла, все равно останусь Лисой Алисой. Умру Лисой Алисой». Меня еще узнают на улице по этой роли. Кажется, я уже не похожа на ту, прежнюю, но глаза остались те же, и голос несильно изменился, — призналась она.

1 апреля 2022 года Санаева удостоилась звания народной артистки Российской Федерации за развитие театрального и кинематографического искусств.

Киносказку, снятую по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», впервые показали советским телезрителям зимой 1976 года. В культовой ленте снялись как совсем юные актеры, так и уже известные на тот момент артисты. Многих из них спустя 47 лет после выхода сказки уже нет в живых. Как сложились судьбы актеров, сыгравших главных персонажей в «Приключениях Буратино», — в материале «Вечерней Москвы».