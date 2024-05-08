Алиса Руденко рассказала, каково быть актрисой в девять лет

Среди многочисленных юных талантов в кино сегодня выделяется подающая надежды актриса Алиса Руденко. Ей всего девять лет, но она уже продемонстрировала незаурядные актерские способности на съемочных площадках самых крупных кинопроектов России. За прошедший год Алиса снялась в десятке фильмов и сериалов, том числе в популярной картине «Морозко», где она исполнила главную роль. Юная актриса рассказала «Вечерней Москве», каково в таком юном возрасте делить съемочную площадку со звездами, как она совмещает плотный график с учебой в школе и что самое сложное в профессии актрисы.

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Алиса, расскажи, с чего началась твоя карьера в кино?

— Я захотела стать актрисой очень рано. В пять лет я заявила маме, что мечтаю учиться в киношколе. На тот момент родители уже обратили внимание, что мне доставляет огромное удовольствие выступать и разыгрывать сценки, и у меня это отлично получается, так что мама сразу же согласилась. Полгода я изучала актерское мастерство, и уже во время обучения на меня обратили внимание и стали приглашать на небольшие роли в рекламе и короткометражных фильмах — это и стало началом моего пути. Помню свою первую веселую съемку в рекламе банка. Тогда я окончательно убедилась, что актерская профессия — это мое призвание! А дебют в кино состоялся в популярном сериале «Балет». Мне, кажется, было всего лишь шесть лет, но первый съемочный день запомнился на всю жизнь. Я окунулась в мир большого кино и почувствовала, что это именно то, чем хочу заниматься всю свою жизнь.

Ты понимала, что ты будешь на большом экране и станешь востребованной актрисой?

— Я об этом мечтала, но и подумать не могла, что мои мечты сбудутся настолько быстро. Когда я поступала в киношколу, я даже не была большой поклонницей кино и не совсем представляла, как происходит отбор актеров и как проявляется мастерство на площадке. Мне просто нравилось играть, воплощать в жизнь самые разные образы. И когда начали поступать первые приглашения на роли в рекламе и небольшие кинопроекты, я уже была готова к ним и почувствовала, что двигаюсь в правильном направлении.

Как ты считаешь, что самое сложное в профессии актера?

— Самое сложное — это переезды и очень нестабильный график. Иногда на одну неделю приходится по четыре-пять перелетов. А с другой стороны, постоянное ожидание не менее сложно. На площадку ты приходишь заранее, и даже если ты задействована в одном эпизоде, приходится долго ждать своего выхода и скучать в перерывах между дублями. Но я уже привыкла и занимаю каждую свободную минуту, выполняя школьные задания.

Как у тебя получается взаимодействовать со взрослыми на площадке?

— Без проблем! На съемочной площадке мы все находимся на одном уровне и быстро приходим к взаимопониманию. Все члены группы — актеры, режиссеры, технические специалисты — умеют работать в команде. Это основа профессии. У каждого есть своя роль, но все идут к общей цели. Плохое настроение принято оставлять за пределами съемочной площадки, и это помогает нам эффективно взаимодействовать и создавать волшебство на экране.

Режиссеры добрые или строгие?

— Мне очень везет на режиссеров, все ко мне максимально добры. На моей памяти был разве что один режиссер, с которым не удалось повеселиться и поболтать по душам, но это лишь потому, что ему комфортнее было работать в уединении. А в целом все режиссеры поддерживают и верят в меня, уделяют мне время, чтобы обсудить моих героинь и как достовернее всего сыграть ту или иную сцену.

Тебе приходится учить много текста. Есть у тебя приемы, как запомнить материал?

— Когда я готовлюсь к роли, я не ограничиваюсь простым заучиванием текста. Вместо этого я предварительно разыгрываю сцены с родителями или друзьями. Такой подход помогает мне запомнить текст гораздо лучше. Если родители заняты, я не просто читаю текст, а вникаю в каждую деталь сцены, подключаю воображение. Также пытаюсь в деталях представить обстановку, эмоции, движения персонажей, потому что для меня важно не просто запомнить слова, но и прочувствовать атмосферу сцены. Просто слова на бумаге запомнить действительно сложно, но если представить все в мельчайших деталях, становится намного легче.

Какие у тебя самые любимые проекты, в которых ты снималась?

— Каждый проект, в котором я участвую, становится особенным и чем-то запоминается. Работа на съемочной площадке — это всегда настоящее приключение, полное новых знакомств и веселья. Один из проектов, который мне особенно близок, — это сериал «Все ок», где я сыграла роль Сони. Этот персонаж стал моим любимым, при этом играть ее было очень легко, потому что она мне близка по духу. Активная, любопытная, она живет полной жизнью, как и я.

А получилось ли сдружиться с кем-то из актеров? Вы поддерживаете связь?

— Да, у меня очень много друзей среди партнеров по площадке — как взрослых, так и моих ровесников. Мы часто переписываемся, созваниваемся и, конечно, встречаемся на премьерах.

Кто твой кумир? На кого ты равняешься?

— Мне безумно нравится актриса Вита Корниенко. Я мечтаю встретиться с ней лично и, возможно, даже поработать. Мы примерно одного возраста, но она уже добилась таких больших успехов в своей карьере! Она снимается в самых интересных и крутых проектах, часто играет главные роли. Недавно я посмотрела фильм «Лед-2» с ее участием и была впечатлена. Вита — отличный пример для подражания, у нее много чему можно научиться. Кроме того, мне кажется, что она очень веселая и добрая. Я уверена, что мы бы могли стать друзьями.

Как получается совмещать школу и работу в кино?

— Мой график, действительно, очень насыщенный, но я со всем справляюсь благодаря помощи родителей. Огромное спасибо онлайн-обучению: я могу легко наверстать любые пропущенные занятия даже в перерывах между дублями или в самолете по пути в экспедицию. Я даже успеваю помимо школы учить языки с репетиторами. Конечно, все это требует дисциплины, но я уже привыкла. Я стараюсь использовать каждую минуту с пользой, потому что понимаю, что мои усилия сейчас откроют дополнительные возможности для меня в будущем и помогут мне достичь успеха в карьере.

Твои друзья считают тебя звездой?

— Они интересуются, каково это — быть актрисой, постоянно спрашивают, как выглядит съемочная площадка, как проходит съемочный процесс, каких звезд я встретила. Но звездой они меня не считают, потому что толком не видели моих работ на экране. В детских фильмах я почти не снималась.

Ты, наверное, планируешь в будущем пойти учиться в театральный вуз?

— Конечно! У меня много разных хобби, я люблю и петь, и танцевать, но с основной профессией я определилась окончательно и буду получать специальное образование. Надеюсь, опыт мне поможет поступить в лучший вуз без проблем.

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