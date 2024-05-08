Звезда «Зачарованных» показала фигуру в откровенном бикини

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано снялась в откровенном купальнике. 51-летняя актриса позировала в цветном бикини в бассейне вместе с мужем и поделилась кадрами в соцсетях.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Вы всегда эффектно выглядите», «Вы потрясающая пара», «Вау, огонь», «Вы под надежной охраной», «Как же вы круто выглядите», «Роскошная женщина», «Боже, какие фото», «Вы идеально друг другу подходите», «Красавцы», «Алисса, вот это формы», «Любимейшая из «Зачарованных», «Вы не меняетесь с годами», «Все также прекрасны».

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Артистка подчеркивала, что не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Звезда не стесняется своего возраста и принимает любые изменения во внешности.

Милано дважды была замужем. В 1999 году ее супругом стал участник музыкальной группы Remy Zero Синджан Тейт, но брак продлился один год. В 2009 году актриса официально зарегистрировала отношения со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей — 12-летний сын Майло и 9-летняя дочь Элизабелла.

Ранее Эвелина Бледанс снялась в крошечном бикини на пляже.