Умерла звезда «Полицейской академии» и культового «Бриолина»

Ушла из жизни Сьюзэн Бакнер, американская актриса кино и телешоу, певица и танцовщица, чирлидерша Пэтти из культового "Бриолина" с Траволтой и Ньютон-Джон. В ленте она изобразила одну из подруг Сэнди, главной героини.

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Сыграв, начиная с первой половины 1970-х, в четверти сотни проектов, в 1980-х Сьюзэн оставила экраны - "ради семьи". Ее прощальной ролью стало появление в шестой "Полицейской академии". До нее Бакнер не снималась на тот момент почти десять лет.

О кончине артистки СМИ сообщила вчера, 7 мая, ее представительница. По словам источника, женщина "мирно ушла 2 мая в окружении близких". Причина не называется. Дочь актрисы для People печальную информацию подтвердила.

Сьюзэн Бакнер родилась в 1952-м. В кино попала, будучи признанной "королевой красоты" - в 1971-м она стала "Мисс Вашингтон", через год представляя свой штат на "Мисс Америка".