Умер советский актер Эвалд Аавик, сыгравший в "Кремлевских курантах"

Ушел из жизни советский и эстонский актер театра, кино и телевидения Эвалд Аавик.

© Кадр из фильма "Слеза князя тьмы"

Аавик родился 24 января 1941 года. Закончил тартускую музыкальную школу по классу скрипка, в 1965-м - студию при театре "Ванемуйне" там же, в Тарту.

В 1966-1985 - актер театра "Ванемуйне", в 1986-1991-м - театра "Угала" в Вильянди. В 1991-1994-м служил в Таллинском городском театре (до 1992 года это был Молодежный театр Эстонии). Заслуженный артист Эстонской ССР - звание было присвоено в 1982-м.

На экране - с 1968-го: "Люди в солдатских шинелях", историческая драма "Скорпион", "Гнездо на ветру", "Кремлевские куранты" (старший инженер Забелин), "Слеза Князя тьмы" (сумасшедший пастор-сатанист), "Сомнамбулия", другие.

На счету актера - приз международного кинофестиваля "Киношок" в Анапе за лучшую мужскую роль - в фильме "Георгики" (1998 год), приз международного кинофестиваля в Руане, Франция, за лучшую мужскую роль (1999) и приз международного кинофестиваля в Минске за лучшую мужскую роль (тот же год).

Об уходе 83-летнего актера сообщили в Tartu Uus Teater. Детали не конкретизированы.