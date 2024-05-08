Оксана Лаврентьева рассказала, как похудела на 4 килограмма без диет

Оксана Лаврентьева продолжает старательно худеть и рапортовать о своих успехах. Очередное достижение бизнесвумен — минус 4 килограмма! Без мучительных диет, между прочим. Кроме того, по словам Оксаны, сделать это было «очень просто».

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«Я сбросила 4 килограмма, не сидя при этом на диете. Как это получилось? Слушайте, очень просто. Я пропускала завтрак и ела здесь маленькие-маленькие порции», — рассказала Оксана Лаврентьева. «Оказывается, когда не фиксируешься на лишнем весе, он почему-то сам уходит. Удивительно, да?» — рассуждает Оксана в сторис. А заодно интересуется у подписчиков: «Заметно по лицу, что сбросила, или нет?».

Заметно. А еще заметно, что стресс, из-за которого вы, Оксана, похудели в прошлый раз, на этот раз ни при чем. Гармония и умиротворение налицо. На лице то есть. Что не может не радовать!

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