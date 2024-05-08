Звезда «Сладкой жизни», актриса Мария Шумакова рассказала, как худеет после родов. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Вчера очень многие писали в директ и комментариях, что готовы стройнеть со мной. Решила заменить слово «худеть», на слово «стройнеть». Я решила сбрасывать спокойно по 3-5 кг в месяц. Стройнею я вот так: ем в 12:00 и в 18:00. Но решила не запрещать никакие продуктов: булки, сладкое ем редко, но могу. Килограмм водички ушел. Моя главная мотивация, что я не влезаю во весь парадный гардероб», — написала Шумакова.

Актриса родила первенца от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. А в конце 2023 года звезда объявила о своей беременности, она не стала скрывать пол ребенка и рассказала, что у нее родится сын.

Артистка не скрывает, что увлечена картами Таро. По словам Шумаковой, ей с детства интересен «мир предсказаний». Звезда говорила, что прабабушка по отцовской линии была цыганкой и часто гадала на картах. Однако знаменитость назвала свое хобби «лженаукой» и заявила, что не собирается полностью выстраивать жизнь в соответствии с движениями небесных тел.

Ранее Мария Шумакова дала интервью «Газете.Ru» и рассказала о работе с Богомоловым.